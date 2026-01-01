Паводок в Октябрьском округе стал самым масштабным за последнее столетие Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пермяков / vk.com/aleksvperm

Паводок в Октябрьском округе Пермского края признан самым масштабным за последнее столетие. К такому выводу пришел профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов на основе анализа спутниковых снимков. По его данным, за сутки в данном районе выпало 123 мм осадков, что и привело к значительному подъему уровня воды. Об этом сообщает «Рифей».

Наибольшее затопление было зафиксировано в районе с. Ишимово и ниже по течению, где ширина разлившейся поймы достигала 700 м. В настоящее время эта территория уже освободилась от воды. На участке верхней Ирени, от с. Енапаево до с. Биктулка, пойма тоже постепенно освобождается от паводковых вод. Однако ландшафт пока сохраняет серо-коричневый оттенок из-за слоя грязи, осевшей на растительности после схода воды.

По предварительным оценкам специалистов, общий ущерб от текущего паводка в Прикамье может оказаться более значительным, чем последствия наводнения в Коми-Пермяцком округе в 2019 году. Детальная оценка ущерба и необходимые меры восстановления территорий будут уточняться по мере обследования пострадавших районов.

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