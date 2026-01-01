В Перми в Архиерейском квартале археологи нашли памятник в виде дерева Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская археологическая экспедиция

На территории Архиерейского квартала в Перми археологи обнаружили необычный памятник, выполненный в виде срубленного дерева. Как сообщили специалисты Камской археологической экспедиции, надгробие было установлено на могиле коллежского советника Епафродита Космача. Монумент представляет собой мощный ствол с отсеченными ветвями и уходящими в землю корнями, а на самом камне высечена надпись с именем покойного. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Исследователи отмечают, что изначально срез ствола венчал крест, сложенный из ветвей. Сведения о Епафродите Сергеевиче Космаче сохранились в списках пермского краеведа Евгения Субботина. Согласно историческим данным, коллежский советник скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет от перерождения сердца, что соответствует современному диагнозу сердечной недостаточности.

По словам археологов, мотив дерева на надгробиях был очень распространен в прошлом и отражал философские представления людей о смерти. Специалисты выделяют две основные версии трактовки этого символа. Первая означает внезапную кончину: дерево является символом жизни, и если оно срублено, значит, земной путь человека внезапно прерван. Вторая версия указывает на пресечение рода, где обрубленные ветви говорят о том, что усопший не оставил после себя потомства.

К настоящему моменту в Архиерейском квартале обнаружено в общей сложности два подобных памятника. Второе надгробие в виде срубленного дерева было установлено на могиле Александра Юрьева, уроженца Курской губернии, который работал в Пермской духовной семинарии. На его памятнике исследователи нашли трогательную эпитафию, оставленную близкими: «Незабвенному папе — другу, учителю. Лидуся».

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