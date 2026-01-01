Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае на ландшафте выступят дагестанские канатоходцы Обнародована программа XV фестиваля «Зов Пармы» Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+) пройдёт в окрестностях Чердыни 24-26 июля. Фестиваль состоится в пятнадцатый раз и позиционируется как юбилейный.

Откроется фестиваль 24 июля в 21:00 церемонией зажжения фестивального огня. В первый вечер будут показаны спектакль по мотивам легенд Чердынской земли «Царь Кор» (народный театр «Оскар», Чердынь), в музыкальной программе — Дмитрий Попов, «Международный атлас облаков» и Даша Калина. На театральной площадке — поэтическая драма «Пугачёв» (16+) театра «Туки-Луки» (Пермь). Завершится программа первого дня после полуночи.

В субботу, 25 июля, программа откроется в 12 часов. В Вотчине латников можно будет погрузиться в средневековый быт. Рядом, на ристалище, пройдёт турнир по историческому средневековому бою. Участвуют клубы «Байард» (Москва), «Железный ворон» (Березники), «Стальной кулак» (Новосибирск), «Уральские белки (Пермь), «Авалон» (Курск) и «Берн» (Глазов).

В Потешной палате можно будет посмотреть спектакли коллективов из Яйвы, Перми, Санкт-Петербурга. Так, питерский театр «НОС» покажет спектакли «Русский Шехспир», «Звуки цвета воды» и проведёт игровую программу со зрителями. Свои спектакли покажут театр «Экспромт» (Яйва) и «Туки-Луки» (Пермь).

На фольклорной площадке «Изба» можно будет выучиться танцевать по-русски, по-башкирски, по-пермяцки, увидеть перформанс «Кудым-Ош» (в версии Общества ритмических звуковысотных архитекторов, в основе — текст Алексея Домнина) и модные дефиле.

Народные мастера Пермского края проведут мастер-классы по резьбе по камню и дереву, обработке бересты и глины, ткачеству и кузнечному делу. Также на поляне откроется торжок с фестивальными сувенирами и изделиями ручной работы.

В режиме реального времени на глазах у зрителей на мастер-шоу будут создаваться деревянные скульптуры.

Традиционно большая площадка фестиваля — «Музейная слобода», где можно разом увидеть экспонаты музеев разных территорий Прикамья. Соседями музейщиков станут казаки. Они продемонстрируют приёмы казачьих боевых искусств. На коми-пермяцкой площадке «Виджморт» пойдёт рассказ о приметах, тайнах и обычаях коми-пермяков.

После 17 часов на поляне — ансамбль «Росэкстрим»: дагестанские канатоходцы под руководством председателя Лезгинского культурного центра Краснодарского края Нажмудина Муртузова.

Откроется конная левада, где под присмотром наставника можно будет прокатиться на лошадке. В Скоморошьей слободе ждёт зрителей знаменитый Пётр Петрович Уксусов (Петрушка, если для своих), народная драма «Как француз Москву брал» и знаменитая драма «Лодка», в которой может принять участие любой гость.

С 18 часов начнётся работа большой сцены. Зрители услышат ансамбль «Песнецвет» (Пермь), этно-фолк-проект «Душа Гардарики» (Пермь), Chemistry Loops (Москва), «Ирисово поле» (Ижевск/Пермь), этногруппу Namgar (Бурятия) и Женю Винд (Санкт-Петербург).

Самый насыщенный день фестиваля завершится после полуночи. По традиции на поляне состоится огненное шоу, кульминационным моментом которого станет сжигание большой деревянной скульптуры. Каждый год на «Зове Пармы» огню предают разные фигуры.

В заключительный день фестиваля, 26 июля, на ристалище состоятся финалы турниров. Фестиваль завершится церемонией награждения победителей конкурсов, которых в программе очень много.

Фестивальная поляна, как всегда, разместится возле села Серёгово Чердынского округа. Полная программа — в группе фестиваля ВКонтакте.

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