В Перми началось строительство разворотного кольца у новой поликлиники Автобусный маршрут № 22 будет продлён Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В пермском м/р Гайва приступили к строительству разворотного кольца у новой поликлиники по ул. Писарева, 56. Об этом сообщает глава Перми Эдуард Соснин.

В настоящее время завершены подготовительные работы, подрядчик приступил к устройству основания разворотного кольца и установке бортового камня. В ближайшее время появится асфальт, тротуар и пешеходный переход с учётом удобства для маломобильных групп и мам с колясками.

Строительство должно завершиться до конца июля. После этого будет продлён маршрут автобуса № 22: он будет доезжать до перекрестка с ул. Воркутинской при движении в обе стороны.

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