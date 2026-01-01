Владимир Михасенок продлил контракт с пермским «Молотом» Нападающий останется в клубе ещё на один сезон Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб «Молот» продлил контракт с нападающим Владимиром Михасенком.

28-летний форвард присоединился к команде «Молота» в сезоне 2024/25, провёл в составе клуба 85 матчей, в которых набрал 55 (19+36) баллов за результативность при показателе полезности «-2».

В настоящее время «Молот» уже сформировал состав на предсезонные сборы и контрольные игры, которые пройдут в августе: вратари — Егор Горшков, Георгий Мешковский, Николай Никульшин; защитники — Николай Аверин, Федор Беляков, Николай Глухов, Никита Зимин, Вадим Чеботарев, Егор Андриянов, Никита Соколов; нападающие — Андрей Мигур, Руслан Галимзянов, Егор Колесников, Никита Колесников, Даниил Лапин, Михаил Казаков, Игорь Зенчиков, Леонид Пасманик, Роман Опалев, Виктор Пластинин, Павел Синявский, Павел Щербаков, Владимир Шлыков, Артур Ярашев, Михаил Ахметшин, Владимир Кузнецов, Сергей Пузеев и Дмитрий Ябелов.

На пробных контрактах находятся вратарь Иван Устинов, защитники Богдан Жиляков, Карим Садыков, Глеб Шаборшин, а также нападающие Александр Болотов, Роман Ивашов и Даниил Стефанов.

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