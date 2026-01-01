Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей открыл клуб для подростков Первая встреча клуба пройдёт 22 июля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пермский краеведческий музей открыл клуб для подростков 12 — 17 лет. Участники «Клуба П» в течение нескольких месяцев будут знакомиться с музейным делом, участвовать в создании выставок и путеводителей, организации мастер-классов.

В программе клуба — встречи с хранителями музейных коллекций, реставраторами, экскурсоводами, а также лекции и семинары в доме-музее «Подпольная типография», Детском музейном центре, Доме Мешкова, в пространстве фондов Пермского краеведческого музея. Руководителем клуба стала заведующая домом-музеем «Подпольная типография» Дарья Гусева.

Итогом работы первой «смены» подросткового клуба станет акция, которую дети подготовят к программе Всероссийской Ночи искусств 4 ноября в Детском музейном центре.

Первая встреча «Клуба П» состоится 22 июля в 16:00 в Детском музейном центре в пространстве Завода Шпагина.

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