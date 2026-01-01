Федеральный авиаперевозчик взыскивает ущерб с пермского аэропорта «Победа» оценила забывчивость наземных служб аэропорта в 16 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Победа» подала иск в Арбитражный суд Пермского края к аэропорту Большое Савино о взыскании более 16,1 млн рублей. Причиной стало повреждение самолета Boeing 737-800 во время рейса из Перми в Санкт-Петербург 3 декабря 2025 года.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», авиаперевозчик обвиняет службы аэропорта в том, что наземный персонал не отсоединил перед взлётом трос заземления от борта авиакомпании. В результате самолет взлетел вместе с кабелем, который в нескольких местах пробил фюзеляж воздушного судна. Самолет был отстранен от полетов и отправлен на ремонт. В пресс-службе аэропорта ситуацию «Коммерсанту» не прокомментировали.

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