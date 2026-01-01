В Прикамье завершился приём документов от кандидатов на выборы в Законодательное собрание По количеству выдвижений лидируют коммунисты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги приёма документов на выдвижение от кандидатов в депутаты и избирательных объединений на выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края пятого созыва, который завершился 20 июля.

Всего на 60 мандатов краевого парламента претендуют 946 кандидатов, из них 211 по 30 одномандатным округам и 735 — по партийным спискам.

Самый обширный партийный список представила КПРФ — 137 кандидатов. На втором месте ЛДПР — 131 кандидат. Далее следует «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 122 кандидата. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» выдвигаются поровну: по 102 кандидата каждая. «Коммунисты России» представлены 90 кандидатами. Наименьший по численности список представили «Новые люди» — 51 кандидат. Все эти избирательные объединения освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения на выборах.

Кандидаты-одномандатники выдвинулись от тех же семи избирательных объединений; каждое из них представляют по 30 кандидатов-одномандатников, за исключением «Коммунистов России»: там 29 кандидатов. Ещё два кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения — им для регистрации необходимо будет собрать установленное количество подписей избирателей в свою поддержку.

Следующий этап — представление документов на регистрацию, который продлится до 5 августа. Полные списки зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений будут известны до 15 августа.

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