Пермский край нарастил экспорт пшеничных отрубей в Киргизию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 21 июля 2026 года из Пермского края в Киргизию экспортировано 1088 тонн пшеничных отрубей. За аналогичный период прошлого года поставки в эту страну не велись.

Только за последнюю неделю специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль очередной крупной партии объемом 128 тонн.

Пробы были исследованы в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторный анализ подтвердил отсутствие карантинных вредных организмов и полное соответствие продукции фитосанитарным требованиям. На всю партию оформлены экспортные сертификаты.

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