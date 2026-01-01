В Пермском крае 22 июля ожидаются грозы и туман Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в среду, 22 июля, в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

Днем местами по краю ожидаются грозы, а в ночные часы — сильный туман. В краевом управлении МЧС предупреждают, что такие условия могут спровоцировать аварии на объектах ЖКХ, образование дорожных заторов и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы минимизировать риски, Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать следующие правила безопасности:

Во время грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытые пространства и укройтесь в помещении. Закройте форточки и отключите электроприборы от сети. Находясь на улице, ни в коем случае не прячьтесь под высокими деревьями и избегайте близости линий электропередачи.

При отключении электричества обесточьте все бытовые приборы и строго соблюдайте требования пожарной безопасности. Водителям следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывая состояние дорожного покрытия. Пешеходам необходимо быть особенно осторожными при передвижении и переходе проезжей части, особенно в условиях тумана.

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