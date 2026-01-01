В шести районах Перми на время отключат холодную воду Это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Синица

В разных районах Перми до конца июля запланированы аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы на сетях водоснабжения. В связи с этим жители более 100 домов временно останутся без холодной воды.

Так, в Кировском районе ремонтные работы будут проводиться на ул. Гальперина, 8/1. С 9:30 22 июля по 10:00 23 июля без воды останутся следующие адреса: Автозаводская, 2; 5; 5а; 6; Гальперина, 3; 7а; 8; Маршала Рыбалко, 2а. Также плановые работы пройдут на ул. Танцорова, 96. С 9:30 30 июля в течение суток без воды будут улицы Адмирала Макарова, 20/2; Адмирала Ушакова, 15; Судозаводская, 8, 14; 15; 15а; 17; 18; Танцорова, 45.

В Свердловском районе из-за плановых работ не будет воды на Яблочкова, 5 на сутки с 10:00 27 июля. Также с 10:00 29 июля до 10:00 30 июля будут проводиться ремонтные работы на ул. Балхашской, 103. В этот период без воды останутся следующие адреса: Балхашская, 1; Горловская, 3; Лисичанская, 44; Лихвинская, 2; Лякишева, 41; Самаркандская, 1; 32; 145; Старцева, 2; Таманская, 44. 30 июля с 09:30 до 19:30 на Коминтерна, 17 будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Без воды останутся дома на Клары Цеткин, 17 и Коминтерна, 28.

В Дзержинском районе с 10:00 27 июля до 10:00 28 июля из-за планового ремонта без воды останутся дома на Парковом, 56; 58а; 64 и Подлесной, 47а. Кроме того, в Ленинском районе с 10:00 28 июля до 10:00 29 июля пройдут планово-ремонтные работы. Без воды останутся дома по адресам: пр. Комсомольский, 1; Монастырская, 12; 12/1; 12а; Окулова, 4; 4а; 6.

В Индустриальном районе 31 июля с 09:00 до 20:00 будут проводиться планово-ремонтные работы. На время работ без воды останутся дома по следующим адресам: 2-я Ипподромная, 3; 2-я Кордонная, 4; 3-я Ипподромная, 1; 3-я Кордонная, 10; 4-я Ипподромная, 1; 6-я Ипподромная, 1; Встречная, 31а; 33; 35; 35а; 35в; 37; 5-я Ипподромная, 2; Кордонная, 14.

В Орджоникидзевском районе 25 июля с 10:00 состоится отключение воды, связанное с заменой запорной арматуры на водопроводной насосной станции «Северная». В связи с этим без холодного водоснабжения останутся около 150 адресов. Список домов, которым отключат холодную воду, можно посмотреть на сайте "НОВОГОРа".

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