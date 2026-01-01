На улице Островского в Перми проводится ремонт теплосети Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Пермские тепловые сети проводят ремонт на ул. Островского в Свердловском районе Перми. Специалисты готовят тепломагистраль к отопительному сезону 2026/27.

На время работ с 20 июля по 2 августа проезд по ул. Островского сужен до двух полос при подъезде к перекрёстку с ул. 1-й Красноармейской. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение по всем полосам ул. Островского.

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