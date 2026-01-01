В Перми часть нового участка трассы ТР-53 откроют 1 августа В техническом режиме движение запустят от ул. Уинской до ул. Грибоедова Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице Прикамья продолжается строительство второго этапа трассы ТР-53 — пр. Октябрят от ул. Уинской до моста через Талажанку. По данным краевого минтранса, готовность объекта — 70%.

С 1 августа в техническом режиме планируется запустить движение транспорта на участке от ул. Уинской до ул. Грибоедова. Здесь работы находятся на финальной стадии: построен тоннель и подпорные стены, на проезжей части ведётся укладка верхнего слоя асфальта, подрядная организация обустраивает тротуары, монтирует шумозащитные экраны с изображениями хищных птиц для предотвращения столкновения с экранами городских птиц.

По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, этап 2.1 соединит первый этап трассы с улицами Грибоедова и Артёма, временная дорога — с существующим участком пр. Октябрят и ул. Сапфирной. Таким образом, появится ещё один выезд из м/р Ива.

Основную сложность при строительстве второго этапа вызывает большое количество коммуникаций. Водопровод, сети теплоснабжения и канализация уже переустроены, оборудована ливневая канализация на участке от ул. Уинской до ул. Грибоедова. Продолжить дорогу до моста через Талажанку мешают газопроводы и высоковольтные линии — идёт их переустройство. На дорожной части проведены подготовительные работы. Общая протяжённость возводимого этапа 2.1 — 1,5 км.

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