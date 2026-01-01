В Прикамье осудили работника УК за смерть пенсионерки из-за схода снега с крыши Трагедия произошла в марте 2026 года в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Фото: Прокуратура Пермского края

В Кунгуре работник управляющей компании осуждён за смерть пенсионерки из-за схода снега с крыши, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее в ходе расследования уголовного дела было установлено, что к трагедии привело нарушение работником УК правил содержания жилого фонда зимой. Кунгурский горсуд признал мужчину виновным в том, что он не организовал очистку крыши жилого дома по ул. Ленина, 64. Из-за этого 27 марта 2026 года с крыши сошёл снег и лёд, и женщина 1941 г.р. получила серьёзные травмы, из-за которых скончалась в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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