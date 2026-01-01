В Бардымском округе Прикамья на торгах реализуют объект культурного наследия Здание расположено в селе Елпачиха Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

В Пермском крае до 17 августа открыта подача заявок на участие в торгах на здание бывшего волостного правления по ул. Ленина, 79 в с. Елпачиха Бардымского округа. Участникам аукциона предлагается приобрести объект культурного наследия для его восстановления и дальнейшего использования. Об этом сообщает краевое минимущества.

Здание, построенное в 1908 году, представляет собой одноэтажное кирпичное сооружение общей площадью 464 кв. м. Оно было возведено по образцовому проекту специально для размещения волостного правления, где собирались представители крестьянского самоуправления. С приходом советской власти в 1918 году здесь разместился волостной совет крестьянских депутатов. Здание сохранило свой исторический облик и является важным элементом историко-культурного наследия региона.

Торги пройдут в формате электронного аукциона 21 августа на площадке Сбербанк-АСТ. Начальная цена составляет 1 руб., а шаг конкурса — 109 тыс. руб.

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