Паводковые воды отступили от 61 дома в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае продолжается спад уровня воды в реках. Ко вторинку, 21 июля, паводковые воды отступили от 61 жилого дома и 61 приусадебного участка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Основная часть освобожденных территорий приходится на Октябрьский муниципальный округ. Здесь вода полностью ушла из четырех населенных пунктов. Больше всего домов (48) освободилось в селе Ишимово. Также сухими вернулись территории в поселке Русский Сарс (8 домов и участков), деревне Биктулка (4 дома) и деревне Бикбай (1 дом).

Однако паводковая ситуация остается напряженной в ряде мест. По данным на 21 июля, в зоне подтопления продолжают оставаться 11 жилых домов и 13 приусадебных участков в двух муниципальных образованиях. В деревне Бикбай Октябрьского округа под водой пока держатся 11 домов с участками, а в деревне Салаваты Уинского округа вода не ушла от двух приусадебных участков.

На месте происшествия продолжают работать силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Пермского края. В региональном ведомстве отметили, что текущей группировки спасателей и техники достаточно для контроля ситуации, мониторинга уровней воды и оказания необходимой помощи населению.

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