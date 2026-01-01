В Прикамье значительно вырос спрос на свадебные венчания и детские фотосессии Интерес к свадебной фотосъемке увеличился на 59% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным исследования «Авито Услуг», жители региона всё чаще заказывают съёмку значимых семейных событий — от традиционного венчания до первых шагов ребёнка. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Если раньше на свадьбах фотографировали только торжество, то теперь люди хотят запечатлеть каждый этап создания семьи. Спрос на съёмку венчания взлетел более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. В целом интерес к свадебной фотографии увеличился почти на 60%. Особой популярностью пользуются отдельные фотосессии жениха и невесты (+7%), а также официальная регистрация брака (+31%).

Кроме того, летом этого года на 72% выросла популярность детских фотосессий. На втором месте — выписка из роддома (+67%). Родители фиксируют даже самые трогательные моменты взросления: последний звонок (+65%), семейные фото (+58%), выпускные в садах и школах (+51%).

При этом клиенты всё чаще просят живые, динамичные сюжеты, отмечают в «Авито». Самый большой рост показали мобильные вертикальные видео для соцсетей — их востребованность выросла больше чем впятеро. Также популярны 3D-ролики (рост более чем вдвое), анимация (+42-50%) и уличные прогулки перед камерой (+250%).

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