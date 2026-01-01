В Октябрьском округе Прикамья восстановлены мосты через реки Алмаз и Атер Паводковая обстановка стабилизируется Поделиться Твитнуть

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В Октябрьском округе стабилизируется паводковая обстановка, которая находится на постоянном мониторинге: жилые дома и земельные участки постепенно освобождаются от воды. По указанию губернатора Дмитрия Махонина, к проведению аварийно-спасательных работ подключены оперативные службы региона, а также краевые минтранс и минсоц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Специалисты местной администрации и социальные участковые активно взаимодействуют с жителями, чьи дома пострадали от подтопления. На данный момент за помощью обратились 36 семей, которые временно разместились у своих родственников. Ведётся оценка ущерба, и после завершения этой работы жителям будет предоставлена необходимая материальная поддержка.

Минтранс и управление автомобильных дорог и транспорта продолжают восстановительные работы на мостах и дорогах, пострадавших в результате паводка. Два временных моста через реки Алмаз и Атер, которые были построены на время капитального ремонта основных сооружений, размыло. Однако проезд по ним уже восстановлен. Ремонт местных дорог также осуществляется силами служб администрации Октябрьского округа, а местные жители активно участвуют в восстановлении, помогая отремонтировать мост в селе Енапаево.

Жителям округа для получения материальной помощи необходимо обращаться в Сектор ГО и ЧС администрации округа по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, 57, кабинет 308. Также доступен отдел социальной защиты населения по адресу: рп. Октябрьский, ул. Ленина, 62, кабинет 3, телефон: 2-14-67.

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