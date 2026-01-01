Ушёл из жизни агробизнесмен Прикамья Николай Таскаев Он возглавлял агрофирму «Острожка» Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского округа

В Оханском округе скорбят по поводу кончины Николая Сергеевича Таскаева, который скончался 18 июля в возрасте 53 лет. Он был не просто руководителем крупного сельхозпредприятия, а настоящим хозяином и человеком с большим потенциалом, рассказали в администрации Оханского округа.

Николай Таскаев начал свою карьеру слесарем совхоза «Оханский» ещё в начале 90-х. После учёбы в Пермском сельскохозяйственном институте он вернулся на родину уже инженером-энергетиком. В 2005 году основал ООО «Вектор», а спустя семь лет возглавил агрофирму «Острожка». При нём предприятие стало одним из крупнейших в районе: сделало ставку на молочное животноводство и органическое растениеводство, вышло за пределы региона и вошло в Союз органического земледелия России.

Предприниматель активно участвовал в жизни района. Будучи депутатом Острожского сельского поселения, он помогал решать самые сложные проблемы жителей. За свои заслуги он получил Почетную грамоту министерства сельского хозяйства Пермского края (2020) и Благодарственное письмо министра (2022).

Прощание состоится завтра, 20 июля, в 12:00 в Острожском ДК. Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.