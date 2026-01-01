25 выпускников целевого обучения пополнили ряды сотрудников филиала «Азот» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Коллектив филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» пополнят 25 выпускников целевого обучения.

21 студент окончил Березниковский политехнический техникум, ещё четверо — Березниковский филиал ПНИПУ. Молодые специалисты получили профессии, востребованные на современном химическом производстве: химики-технологи, специалисты по автоматизации, механики, электромонтёры и сварщики.

Подготовка кадров остаётся одним из приоритетных направлений кадровой политики филиала «Азот». Предприятие на протяжении всего периода обучения оказывает целевым студентам всестороннюю поддержку: выплачивает корпоративную стипендию, организует производственную практику и стажировки, помогает адаптироваться на производстве, привлекает к корпоративным, молодёжным и спортивным мероприятиям. После завершения обучения выпускникам гарантировано трудоустройство на предприятие.

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Целевое обучение — это возможность для студентов ещё во время учёбы познакомиться с будущей профессией, получить практический опыт и уверенно начать карьеру. Для предприятия это эффективный способ подготовки квалифицированных кадров, которые уже знают производство и готовы включиться в работу.

Реклама. Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: 3apb1QrvkfDM7MsvT2XAm9sLLGQc2EfsBGYe8TwfSyTET

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.