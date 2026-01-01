В Пермском крае экс-директора водоканала оштрафовали на 600 тысяч рублей Валерий Перевалов задолжал бюджету 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывший руководитель муниципального предприятия «Вильва-Водоканал» Валерий Перевалов должен будет выплатить крупный штраф из личного кармана. Александровский городской суд признал его виновным в финансовой махинации, которая лишила государство возможности взыскать более 15 млн руб. налоговых недоимок.

Как сообщили в пресс-службе местного суда, схема действовала почти три года — с 2022 по 2025-й. Осознавая многомиллионную задолженность предприятия перед налоговой и находясь под давлением заблокированных счетов, директор заключил агентский договор с местной энергосбытовой компанией. По этому соглашению деньги жителей, которые те исправно платили за воду, проходили мимо расчётных счетов «Водоканала». Финансовый поток миновал арестованные активы и уходил напрямую контрагентам.

Изучив детали схемы по выводу средств, суд назначил Валерию Перевалову наказание в виде штрафа 600 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу. Защита бывшего коммунальщика имеет право оспорить решение в апелляционной инстанции.

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