Пермяки стали чинить электроинструменты на 67% чаще Также значительно вырос спрос на услуги по ремонту техники Поделиться Твитнуть

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Жители Пермского края всё реже расстаются со старой техникой и всё чаще несут её в ремонт. Стремление сэкономить личный бюджет привело к тому, что спрос на восстановление вещей бьёт рекорды. Как сообщили «Новому компаньону» в «Авито», по сравнению с летом прошлого года именно категория ремонта электроинструмента показала самый взрывной рост.

Сильнее всего подорожание новых товаров ударило по мастерам ручного труда. Количество заказов на починку шуруповертов выросло на 67%. На втором месте по популярности у мастеров оказались углошлифовальные машины (болгарки) — их стали чинить на 23% чаще. Замыкают тройку лидеров перфораторы с ростом спроса на услуги в 6%.

Однако в абсолютных цифрах лета 2026 года пальму первенства удерживает сложная климатическая и бытовая техника. В лидерах рейтинга — кондиционеры и сплит-системы (около 6% запросов). Чаще всего мастерам приходится заправлять системы фреоном, проводить чистку блоков или общую диагностику. На втором месте оказались смартфоны и планшеты (3%). Основные работы здесь предсказуемы — замена разбитых дисплеев, стекол, а также неисправных динамиков и микрофонов. Замыкают тройку лидеров холодильники и морозильные камеры (3%). Пользователи обращаются за диагностикой, заменой термостатов и компрессоров.

Четвёртое место досталось стиральным и сушильным машинам. Главная головная боль их владельцев — выход из строя нагревательных элементов (ТЭНов) и поломки барабанов.

На пятом месте — телевизоры. В этой категории пользователи чаще всего заказывают комплексную диагностику устройства.

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