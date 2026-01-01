За полгода приставы Прикамья оштрафовали коллекторов на 3,2 млн рублей С начала года поступило почти 600 жалоб на взыскателей долгов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

За первые шесть месяцев 2026 года жители Пермского края подали почти 600 жалоб на выбивание долгов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Пермскому краю, с января по июнь зафиксировано 583 обращения на действия микрофинансовых организаций, банков и профессиональных коллекторов.

Чаще всего взыскатели нарушали закон при общении с должниками. Он звонили третьим лицам (родственникам, коллегам и соседям), оказывали психологическое давление и запугивали, скрывали свои данные, используя незарегистрированные сим-карты, обманывали граждан относительно суммы долга или последствий неуплаты, а также передавали личную информацию должника посторонним.

По результатам проверок судебные приставы составили 39 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 3,2 млн руб. Примечательно, что ни одна из оштрафованных компаний не зарегистрирована в Пермском крае — все они работают из других регионов.

Прикамские приставы напоминают алгоритм действий для тех, кто столкнулся с незаконным взысканием:

— обязательно сохраняйте детализацию звонков и всю переписку;

— о возможности записывайте разговоры с коллекторами на диктофон;

— фиксируйте точное время и даты контактов;

— не сообщайте звонящим дополнительные личные данные или сведения о банковских счетах.

Сообщить о противоправных действиях можно в ГУФССП России по Пермскому краю несколькими способами: через интернет-приемную на официальном сайте ведомства, почтой по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28, либо по телефону 8 (342) 229-75-87.

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