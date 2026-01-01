В Прикамье котельную в Григорьевском забрали у частника через суд Жители села оставались зимой без тепла Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

По иску прокуратуры Нытвенского округа местный суд обязал коммерческую компанию отдать муниципальным властям старую котельную, которая едва не оставила людей без тепла.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проблемы начались ещё прошлой зимой. В отопительный сезон 2025/26 температура в многоквартирных домах с. Григорьевское упала ниже нормы — собственник не справлялся с подачей ресурса. Ситуацию усугубило то, что весной бизнес официально заявил о намерении бросить отопление села и закрыться.

Проверка показала, что компания нарушила условия договора купли-продажи объекта, который предполагал его использование по назначению. Прокуратура Нытвенского округа подала иск о расторжении сделки и возврате котельной государству. Чтобы техника не развалилась до конца судебных тяжб, ведомство настояло на срочных обеспечительных мерах. Суд согласился с доводами прокурора и передал здание во временное владение муниципалитета прямо сейчас.

Благодаря этому решению судебные приставы уже передали ключи от котельной местной администрации. Теперь власти округа смогут сами подготовить оборудование к следующей зиме. В прокуратуре подчеркивают: эта мера полностью исключает риск того, что жители останутся без отопления с наступлением холодов.

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