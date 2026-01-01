В Прикамье котельную в Григорьевском забрали у частника через суд
Жители села оставались зимой без тепла
По иску прокуратуры Нытвенского округа местный суд обязал коммерческую компанию отдать муниципальным властям старую котельную, которая едва не оставила людей без тепла.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проблемы начались ещё прошлой зимой. В отопительный сезон 2025/26 температура в многоквартирных домах с. Григорьевское упала ниже нормы — собственник не справлялся с подачей ресурса. Ситуацию усугубило то, что весной бизнес официально заявил о намерении бросить отопление села и закрыться.
Проверка показала, что компания нарушила условия договора купли-продажи объекта, который предполагал его использование по назначению. Прокуратура Нытвенского округа подала иск о расторжении сделки и возврате котельной государству. Чтобы техника не развалилась до конца судебных тяжб, ведомство настояло на срочных обеспечительных мерах. Суд согласился с доводами прокурора и передал здание во временное владение муниципалитета прямо сейчас.
Благодаря этому решению судебные приставы уже передали ключи от котельной местной администрации. Теперь власти округа смогут сами подготовить оборудование к следующей зиме. В прокуратуре подчеркивают: эта мера полностью исключает риск того, что жители останутся без отопления с наступлением холодов.
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