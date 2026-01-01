В Пермской ТПП выразили соболезнования в связи со смертью Артура Николаева Вице-президент Торгово-промышленной палаты Татарстана скончался на 59-м году жизни Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская ТПП / vk.ru/permcci

Пермская торгово-промышленная палата официально отреагировала на внезапную смерть своего коллеги — первого заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артура Николаева. Сообщение о его кончине стало серьёзным потрясением для предпринимательских кругов по всей стране. Причины смерти не уточняются.

В официальном обращении пермского филиала подчеркивается, что преждевременный уход топ-менеджера является тяжёлой потерей для всего института Торгово-промышленных палат Российской Федерации.

«Выражаем искренние соболезнования коллегам из Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и семье Артура Сергеевича. Это невосполнимая утрата для всей системы Торгово-промышленных палат России. Светлая память об Артуре Сергеевиче навсегда останется с теми, кто работал рядом с ним», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Для прощания определён зал конгресс-центра татарстанской ТПП. Церемония гражданской панихиды состоится сегодня, 21 июля. Родственники, друзья и соратники смогут проститься с Артуром Николаевым в здании по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18 (конгресс-зал, второй уровень). Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени.

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