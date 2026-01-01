В Перми суд увеличил размер выплат родственникам погибшей на железной дороге женщины Трагедия произошла в 2023 году на перегоне Ферма–Мулянка Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Апелляционная инстанция в Перми кардинально изменила вердикт по резонансному делу о гибели человека на ж/д путях. Судебная коллегия по гражданским делам обязала ОАО «РЖД» повысить выплаты родственникам погибшей, одновременно полностью освободив от финансовой ответственности страховую компанию СПАО «Ингосстрах». Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Трагедия произошла вечером 11 декабря 2023 года на перегоне Ферма—Мулянка Свердловской железной дороги (1462 км). Проведённая транспортной полицией проверка установила обстоятельства инцидента: женщина пересекала пути вне зоны пешеходного перехода, который находился в 100 м от места происшествия. Экспертиза подтвердила отсутствие алкоголя и запрещенных веществ в организме пострадавшей, а локомотивная бригада не нарушила скоростной режим. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Первоначально семья (мать, несовершеннолетняя дочь, брат и сестры погибшей) подала иск к перевозчику и страховщику, оценив моральный ущерб в 150-500 тыс. руб. на каждого. Кунгурский городской суд, признав вину самой потерпевшей в грубой неосторожности при полном отсутствии нарушений со стороны машинистов, существенно снизил запрашиваемые суммы. Первоначальное решение распределило финансовую нагрузку между двумя ответчиками. Компанию «РЖД» суд обязал выплатить дочери погибшей 250 тыс. руб., матери — 100 тыс. руб., остальным близким — по 70 тыс. Для «Ингосстраха» фиксированная выплата составила по 12 500 руб. каждому из восьми истцов.

Страховой оператор остался недоволен таким исходом и подал апелляцию. Представители компании указали на несоблюдение истцами досудебного порядка урегулирования спора, а также заявили об исчерпании лимита своей ответственности на момент вступления в процесс.

В ходе повторного разбирательства Пермский краевой суд встал на сторону страховщика в части прямых денежных обязательств. Коллегия постановила, что правовые основания для взыскания компенсации непосредственно с «Ингосстраха» отсутствуют, так как установленный законом лимит покрытия был достигнут ранее. Обязательства страховой аннулировали, а всю тяжесть компенсационных выплат возложили на железнодорожную монополию.

При этом, пересматривая степень вины сторон, апелляция сочла необходимым скорректировать размер возмещения в пользу родственников именно со стороны РЖД. Итоговые суммы были увеличены следующим образом: несовершеннолетней дочери присуждено 262 500 руб., матери погибшей — 112 500 руб., брату и каждой из сестёр — по 82 500 руб.

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