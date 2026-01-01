Более 50% образовательных учреждений Перми готовы к новому учебному году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более половины образовательных учреждений Перми уже готовы к началу нового учебного года. До 3 августа комплексные проверки пройдут в 179 организациях города. По данным департамента образования администрации Перми, на данный момент обследование завершено в более чем 90 школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, которые полностью подтвердили свою готовность.

Оценку состояния объектов традиционно проводит межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты городского департамента образования, сотрудники госавтоинспекции по городу Перми и представители управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю. Эксперты уделяют особое внимание обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности, а также качеству проведенного ремонта в соответствии с нормативными требованиями.

В ходе инспекций члены комиссии тщательно проверяют учебные классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, чердачные и подвальные помещения, состояние ограждений и прилегающих территорий. Отдельное внимание уделяется оснащенности кухонь необходимым технологическим оборудованием, результатам гидравлических испытаний и промывки систем отопления, а также наличию всей требуемой нормативной документации, включая паспорт дорожной безопасности и схему безопасного подхода к учреждению.

В случае выявления каких-либо замечаний или нарушений руководству образовательных организаций дается строгий срок в три дня на их оперативное устранение, чтобы гарантировать полную безопасность и комфорт учащихся с 1 сентября.

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