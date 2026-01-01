В МФЦ Пермского края начали предоставлять еще семь услуг налоговой Перечень расширен с 20 июля Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

Многофункциональные центры Пермского края расширили перечень доступных налоговых сервисов. Теперь посетителям офисов "Мои документы" стали доступны семь новых услуг от налоговой службы.

Так, с 20 июля специалисты МФЦ начали принимать от граждан уведомления о выбранном объекте налогообложения для получения льготы по транспортному налогу, что позволяет налогоплательщикам выбрать конкретное транспортное средство для применения льготы. Кроме того, появилась востребованная услуга по приему заявлений на возврат государственной пошлины в случаях ее излишней уплаты или взыскания по делам, рассматриваемым в судах, а также при совершении юридически значимых действий.

Также через многофункциональные центры теперь можно подать уведомление о площади помещений в объекте незавершенного строительства, на основании которой определяется доля налогоплательщика в праве общей собственности, и уведомление об использовании, продлении или отказе от использования права на освобождение от налога на добавленную стоимость для организаций и индивидуальных предпринимателей. Заявители могут оформить заявление об освобождении от уплаты страховых взносов для лиц, занимающихся частной практикой, включая индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков и патентных поверенных. Дополнительно в МФЦ принимаются уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия инспекции при исчислении налога, а также ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу такого уведомления.

Все перечисленные услуги можно получить по экстерриториальному принципу в любом удобном центре без привязки к месту регистрации.

На сегодняшний день Пермский край является одним из лидеров в России по количеству налоговых услуг, доступных в МФЦ, — жителям региона предоставлено 30 таких сервисов.

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