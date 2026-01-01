Для очистки рек Пыж и Мулянка в Прикамье создали рабочую группу Поделиться Твитнуть

Нефтяное пятно на Мулянке. Фото: Елена Плешкова

При министерстве природных ресурсов Пермского края создана рабочая группа по ликвидации загрязнения рек. Структура займется как уже существующими случаями попадания нефтепродуктов в водоемы, так и профилактической работой для предотвращения новых экологических инцидентов. Об этом пишет ВЕТТА.

В задачи комиссии входит поиск компаний, ставших виновниками утечек. После детального подсчета нанесенного ущерба нарушителям будут предъявлены официальные требования о выплате компенсаций. Кроме того, группа возьмет на себя координацию проектов по восстановлению экосистем рек и прибрежных зон. В состав межведомственного органа вошли сотрудники министерства природных ресурсов, МЧС, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, а также независимые экологи, общественники и волонтеры.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о крупной утечке нефтепродуктов в городские реки Перми. Ликвидация последствий продолжается, а создание профильной рабочей группы призвано систематизировать усилия всех служб и обеспечить строгий контроль ситуации в регионе.

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