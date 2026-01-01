Почти половина работников Пермского края используют ИИ для борьбы со стрессом Для 32% респондентов нейросети помогают снизить уровень паники Поделиться Твитнуть

Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются главными триггерами рабочего стресса. Однако теперь у сотрудников появился новый «антистресс» — искусственный интеллект. Согласно данным совместного исследования платформы hh.ru, в Пермском крае ИИ стал полноценным инструментом выживания в условиях цейтнота.

Искусственный интеллект оказывает наиболее заметный эффект в ситуациях острого дефицита времени. 43% респондентов признались, что с помощью нейросетей они быстрее находят решение при получении срочных поручений или неожиданных задач. Тем не менее, технологии пока не всесильны: 36% опрошенных отметили, что внезапные авралы всё равно выбивают их из колеи, даже при наличии ИИ-помощников.

Приближение горящих сроков тоже заставляет работников чаще обращаться к алгоритмам. Для 32% респондентов нейросети помогают снизить уровень паники: ИИ позволяет быстрее разобраться в сути задачи и ускорить её выполнение. Но у медали есть и обратная сторона: 11% участников опроса заявили, что сжатые сроки вызывают у них стресс вне зависимости от использования нейросетей. Ещё 11% столкнулись с неожиданным побочным эффектом — иллюзия лёгкости, которую создаёт ИИ, провоцирует откладывание дел на потом. Сотрудники признаются, что начинают тянуть до последнего, зная, что нейросеть всё равно поможет быстро «закрыть» задачу в финальные часы.

Опрос также затронул тему эмоционального восстановления после перегрузок. Здесь мнения работников из Пермского края разделились ровно пополам: 36% пользователей уверены, что нейросети помогают им быстрее вернуться в рабочий ритм после стресса. Столько же — 36% — скептически оценивают роль технологий. Они считают, что при настоящем профессиональном выгорании ИИ бессильно «переломить» состояние работника — в такой ситуации требуются полноценный отдых, смена обстановки или помощь специалистов.





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