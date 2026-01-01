В Пермском крае из-за сильных дождей остаются подтопленными 72 жилых дома Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае из-за сильных дождей остаются подтопленными 72 жилых дома и 74 приусадебных участка в пяти населенных пунктах двух муниципальных округов.

По оперативным данным, основная зона подтопления зафиксирована в Октябрьском муниципальном округе. Там вода затопила 48 домов и участков в деревне Ишимова, 12 в деревне Бикбай, 4 в деревне Биктулка и 8 в поселке Русский Сарс. В Уинском муниципальном округе подтоплены два приусадебных участка в деревне Салаваты.

При этом положительная динамика уже наблюдается в деревнях Адилева и Малый Сарс Октябрьского округа, где от воды полностью освободились пять жилых домов и пять приусадебных участков.

Пострадавших в результате происшествия нет. Жильцы отказались от централизованной эвакуации и временно разместились у родственников. На местах работают силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. В ведомстве отметили, что имеющейся группировки сил достаточно для ликвидации последствий, а на текущие сутки прогнозируется спад уровня воды.

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