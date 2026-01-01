Отдел полиции по Ленинскому району Перми временно закрыт на капитальный ремонт Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Перми / t.me/gai_perm

Здание отдела полиции №6, расположенное по ул. Екатерининской, 44 и обслуживающее Ленинский район, закрыто для посетителей. На фасаде размещено объявление о проведении ремонтных работ. Об этом пишет v-kurse.ru.

Согласно информации на табличке, заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю, а подрядчиком — самарская компания ООО «Старт-2». Завершение работ запланировано на конец 2028 года.

На время ремонта прием заявлений и документов от граждан осуществляется в дежурной части по ул. Куйбышева, 64. Отделение работает круглосуточно.

Прием граждан сотрудниками полка ДПС ГИБДД проводится по адресу: бульвар Гагарина, 80 (каб. 17, окно 18).

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