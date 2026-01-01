В Прикамье пожарные спасли пятерых людей в горящем доме Жители оказались заблокированы в квартирах Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, утром 20 июля в пожарно-спасательную часть № 83 с. Частые поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме. К моменту прибытия дежурного караула открытым пламенем горела квартира на первом этаже, а подъезд был сильно задымлён.

Благодаря бдительности соседей десять человек успели эвакуироваться самостоятельно до приезда экстренных служб. Однако ещё пятеро жителей оказались заблокированы едким дымом в своих квартирах и не могли выбраться без посторонней помощи.

В условиях нулевой видимости и сильного задымления огнеборцы провели разведку помещений и вывели всех пострадавших из опасной зоны. Двоих человек пришлось спускать с помощью индивидуальных спасательных устройств по трёхколенной лестнице. За счёт грамотных и слаженных действий сотрудников краевой противопожарной службы удалось не допустить гибели и травмирования людей, а также ликвидировать огонь.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину происшествия.

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