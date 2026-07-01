«Т Плюс»: сроки гидравлических испытаний в Перми могут измениться из-за ливней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» информируют о возможных изменениях в графике гидравлических испытаний тепловых сетей из-за продолжительных дождей в Пермском крае. Осадки привели к резкому подъёму уровня воды в малых реках и подтоплению низменных участков Перми, что препятствует проведению ключевых летних работ по подготовке к отопительному сезону 2026/27.

«Гидравлические испытания — важнейший элемент подготовки к зиме. Этим летом погода вносит свои коррективы. Вода постоянно заливает участки работ, а вышедшие из берегов малые реки создают дополнительные риски для оборудования. Мы делаем всё возможное, чтобы провести проверки в полном объёме и минимизировать задержки, но погодные условия тормозят процесс», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По данным Пермского гидрометцентра, в конце прошлой недели в Перми выпало 76 мм осадков — рекордный показатель за последние пять лет. Сложный рельеф местности и обилие малых рек (в черте города их более 300) усугубляют ситуацию: тепломагистрали подтапливаются, и доступ к ним затруднён.

Важно отметить, что для проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить слабые места трубопроводов перед зимними пиковыми нагрузками, требуются безопасные условия работы. Однако из-за постоянных дождей и подтоплений специалистам приходится в первую очередь бороться с последствиями стихии: откачивать воду из котлованов и траншей, чтобы добраться до тепловых сетей.

Несмотря на климатические аномалии, работа по проведению опрессовок в краевой столице продолжается. Пермякам напоминают: если после завершения таких работ горячая вода в квартире не появилась, необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также можно уточнить информацию в Тепловой справочной службе по тел. 8 (342) 259-39-98 или на портале https://tss.tplusgroup.ru.

Гидравлические испытания теплосетей в Перми. 2026 год

Перечень адресов на период 20.07.2026—03.08.2026

— ул. Подводников, 83а, 87, 92, 94;

— ул. Шахтёрская, 24, 26;

— ул. Лизы Чайкиной, 27, 29, 34, 40;

— ул. Теплогорская, 20, 22, 24;

— ул. Свиязева, 17в;

м/р Лёвшино

— ул. Героя Васькина, 11;

— ул. Волховская, 26;

— ул. Кавказская, 8, 11;

— ул. Менжинского, 15, 31, 32, 34, 39, 43, 45, 49, 51, 54;

— ул. Таганрогская, 11, 15;

— ул. Таймырская, 3;

— ул. Щербакова, 30, 37, 43, 47.

Перечень адресов на период 22.07.2026—05.08.2026

— ул. Кузбасская, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47;

— ул. Лукоянова, 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

— ул. Новосибирская, 3, 4, 6, 8, 13, 24, 26;

— ул. Гатауллина, 3, 3а, 5, 6а, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 13, 15, 17, 17а, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38;

— ул. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5;

— ул. Сергинская, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 41, 43, 45;

— ул. Весенняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 13а, 15а, 17а,

— ул. Никулина, 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41, 47;

— ул. Брестская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 21;

— ул. Лодыгина, 6, 10, 10/2;

— ул. Островского, 64, 64а, 68, 72, 72а, 64, 64а, 70, 72, 76а, 76б, 82;

— ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

— ул. Народовольческая, 37;

— ул. Революции, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 3/4а, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3а, 4, 5, 5а, 5/1, 6, 6/2, 8, 8/2;

— ул. Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 10;

— ул. Фонтанная, 1, 1а/1, 1а/2, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 14, 16;

— бульвар Гагарина, 36, 38, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 54в, 56, 58, 58а, 58б, 58г, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62а/1, 62а/2, 64, 66;

— ул. Весёлая, 1;

— ул. Серединная, 19а.

Перечень адресов на период 24.07.2026—07.08.2026

— ул. Мира, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 41, 41а, 41/1, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 72;

— ул. 9 Мая, 14, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;

— ул. Баумана, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25г;

— ул. Академика Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3, 37б, 39б, 51а, 51б;

— ул. Кабельщиков, 12.

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