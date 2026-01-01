В Прикамье 15-летняя водитель питбайка спровоцировала смертельное ДТП Погибла несовершеннолетняя пассажирка мини-мотоцикла Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Пермском крае 19 июля на 1 км автодороги Ваньки—Степаново произошла смертельная авария. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой Госавтоинспекции Пермского края, несовершеннолетняя девушка выехала с поля на главную дорогу на питбайке «БСЕ», не уступив путь автомобилю «Ссан Енг Актион». За рулём иномарки находилась женщина 1981 г.р.

В результате столкновения 14-летняя пассажирка мотоцикла скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Сама водитель питбайка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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