В центре Перми выставлен на аукцион имущественный комплекс для строительства жилья Начальная цена лота — 43,73 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минимущества Пермского края

ДОМ.РФ объявил о проведении аукциона по продаже земельного участка и здания в центральной части Перми, которые предлагаются инвесторам под возведение жилой недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

На торги выставлен лот общей площадью 0,24 га с расположенным на нём зданием (817,9 кв. м) по ул. Краснова, 29. Объект находится в окружении среднеэтажной жилой застройки, коммерческих объектов и парка им. Горького. В шаговой доступности расположены спортивный комплекс «Динамо», школы, детская клиническая больница, Центральный рынок и ЦУМ. Ближайшая остановка общественного транспорта «Центр «Муравейник» находится в 180 м.

Начальная цена лота составляет 43,73 млн руб. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 17 августа, а сами торги состоятся 21 августа.

Подробная информация об условиях участия в торгах опубликована на официальном портале краевого минимущества.

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