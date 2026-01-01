Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Дом актёра поделился планами на следующий сезон XV театральный сезон откроется в августе Поделиться Твитнуть

Театр «Дом актёра» готовится к XV сезону, который считает юбилейным. В планах — шесть премьер.

Со спектаклем «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гришковца в Пермь возвращается Михаил Лебедев, в прошлом — один из самых популярных актёров Театра-Театра, а нынче — главный режиссёр Новокузнецкорго драматического театра. Герои пьесы — несколько мужчин, собравшихся ночью в приёмном отделении родильного дома, где они ждут рождения своих детей. Спектакль обещает быть смешным и трогательным.

Театр «Большая стирка» представит новую постановку Дмитрия Заболотских — «Необычное лето» (16+) с участием Степана Сопко и Евгения Замахаева.

Кроме того, в планах Дома актёра — «Руководство для желающих жениться» (16+) по рассказам Чехова (режиссер и автор инсценировки Наталья Макарова), спектакль по Гоголю с рабочим названием «Баба с возу, или Чёрт под юбкой» (16+) и премьера драматической комедии с психотерапевтическим уклоном «Мой блистательный развод» (16+).

К новогодним праздникам театр Дома актера выпустит новый детский спектакль.

С 9 по 12 октября 2026 года в Перми пройдет XIII фестиваль моноспектаклей «МоноФест», планируется и второй фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену». XV театральный сезон Дома актёра откроется 1 августа.

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