В Прикамье будут судить распространителей детской порнографии Жертвами стали 11 подростков 12-16 лет Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю передали в суд материалы уголовного дела против участников международной преступной группы, которая изготовляла и распространяла детскую порнографию.

Как сообщили в пресс-службе следкома по региону, в зависимости от роли каждого им вменяется целый букет статей Уголовного кодекса: изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (пп. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ), использование самих детей в этих целях (пп. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), а также половое сношение (ч. 5 ст. 134) и развратные действия (ч. 4 ст. 135), совершенные организованной группой. Фигурантам также инкриминируется легализация доходов, добытых преступным путём (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Организатору банды дополнительно предъявлено обвинение в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По данным ведомства, схема действовала больше года — с мая 2024-го по июль 2025 года. В состав ячейки входили трое мужчин и женщина. Организатор целенаправленно искал жертв среди подростков, после чего группа арендовала квартиры в Чайковском под съёмочные павильоны. Там они установили профессиональное оборудование.

Среди пострадавших — 11 детей 12-16 лет: 10 девочек и 1 мальчик. Снятые ролики организатор выкладывал на закрытых зарубежных ресурсах в теневом сегменте интернета. За доступ к материалам бандиты брали плату в криптовалюте, которую затем переводили в рубли.

Преступление совместными усилиями раскрыли следователи краевого управления СК России, сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД, Управления по борьбе с киберпреступностью МВД при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков оперативники изъяли компьютеры, камеры и специфический реквизит. Для доказательной базы были проведены компьютерные, судебно-медицинские и комплексная психолого-искусствоведческая экспертизы.

Трое задержанных сейчас находятся в следственном изоляторе. Одна из участниц пошла на сделку со следствием — её дело выделили в отдельное производство. Главный организатор сумел скрыться за границей и сейчас объявлен в международный розыск.

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