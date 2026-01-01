В Пермском крае начали снимать ограничения на продажу бензина Такое решение озвучили на региональном оперштабе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На региональном оперштабе, который координирует работу с нефтеперерабатывающими предприятиями и розничными операторами, сообщили о наращивании логистических потоков горючего в Пермский край.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, крупнейший региональный оператор — сеть АЗС «Нефтехимпром» — пересмотрел политику продаж. Теперь максимальная норма приобретения топлива на одного клиента увеличена до 50 л в границах Перми и до 40 л — на остальной территории региона.

На текущий момент топливо марки АИ-92 доступно на 26 станциях сети, АИ-95 реализуется на 34 площадках. Дизельное топливо присутствует во всей розничной инфраструктуре оператора без исключений. Кроме того, складские запасы вскоре пополнятся новой партией бензина АИ-92.

«Лукойл» также интенсифицировал отгрузки, обеспечив работу своих заправочных комплексов. В минувшие выходные лимит отпуска был поднят до 40 л на одного покупателя. Для исключения очередей администрация сети окончательно отказалась от практики технологических пауз.

По информации профильных ведомств, дополнительные объёмы горючего уже законтрактованы и находятся в пути, что должно полностью снять ажиотажный спрос в ближайшей перспективе.

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