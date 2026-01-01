Средний размер ипотечного кредита в Прикамье составил 3,7 млн рублей Число выданных кредитов на недвижимость за год выросло на 44,6% Поделиться Твитнуть

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Согласно исследованию РИА Новости, за последние 12 месяцев в Пермском крае на 1 тыс. человек экономически активного населения было выдано 19,7 ипотечных кредитов, что значительно превышает среднероссийский показатель в 14,2 кредита.

В первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в Пермском крае увеличилось на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В 81 субъекте России в январе-мае зафиксирован рост количества выданных ипотечных кредитов и в четырёх — снижение (Чечня, Тува, Дагестан, Ингушетия).

Средний размер ипотечного кредита в Прикамье составляет 3,72 млн руб. В целом по России средний ипотечный кредит составляет 4,45 млн руб., а семь лет назад он чуть превышал 2 млн руб. Это означает, что с 2019 года средний размер ипотечного кредита в России увеличился более чем в два раза.

Самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве, что объясняется высокими ценами на недвижимость, — в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 7,72 млн руб. (рост на 6% за год). Также большие кредиты берут в Московской области (5,89 млн руб.), Калмыкии (5,87 млн руб.), Санкт-Петербурге (5,41 млн руб.) и Сахалинской области (5,41 млн руб.).

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