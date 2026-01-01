В конце июля «Метеор 120-Р» возвращается в Пермь Скоростной теплоход свяжет столицу Прикамья с Казанью и Удмуртией Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В навигацию 2026 года по Каме вновь пойдут легендарные суда на подводных крыльях. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края, во вторник, 29 июля, в краевую столицу прибудет первый межрегиональный рейс «Метеора». Судно преодолеет путь от Сарапула за 8 часов 55 минут (с учётом шлюзования), совершив остановки в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске.

Главная особенность нового сезона — расширение географии коротких прогулок для жителей Прикамья. В этом году маршрут продлен до Казани, а в число остановок включены новые точки притяжения. Теперь пермяки могут использовать скоростное судно не только для дальних путешествий, но и для речных променадов выходного дня. Например, стоимость билета на короткий отрезок от Усть-Качки до Перми составит всего 500 руб., а из Краснокамска — 450 руб. Для полноценного путешествия из столицы Татарстана придется заложить в бюджет 2800 руб.

Оператором перевозок выступает компания «Водолет». Первый рейс из Казани стартует 28 июля в 06:00. По пути к столице Татарстана судно сделает четыре технологические остановки (в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах), после чего заночует в Сарапуле. Обратный путь из Перми запланирован на утро 30 июля. Следующие рейсы в августе состоятся 16 и 21 числа. Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

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