Пермское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщика некачественных медизделий Поделиться Твитнуть

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю поступило заявление от ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России о включении сведений об ООО «Савамед» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

В апреле 2026 года между учреждением и компанией был заключен контракт на поставку расходных медицинских материалов на сумму 8,31 млн руб. Однако при приемке товара заказчик выявил серьезные нарушения: поставленные изделия не соответствовали регистрационному досье Росздравнадзора, требованиям законодательства РФ к медицинским изделиям, а также не имели инструкций на русском языке.

Несмотря на требование заказчика заменить бракованный товар на продукцию надлежащего качества для обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, подрядчик свои обязательства не исполнил. В связи с этим ФГБУ приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и инициировало процедуру включения нарушителя в РНП.

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