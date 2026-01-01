В Перми вынесен приговор за гибель рабочего на стройке онкоцентра Поделиться Твитнуть

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Ленинский районный суд Перми признал виновным сотрудника коммерческой организации в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Подсудимый приговорен к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также ему запрещено на один год занимать должности, связанные с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности.

Трагедия произошла 17 марта 2026 года на строительной площадке онкологического центра на ул. Маршала Жукова. Подсудимый, отвечавший за организацию работ повышенной опасности, допустил нарушение правил безопасности при производстве земляных работ. В результате обрушения неукрепленной стены траншеи находившийся внутри работник был засыпан грунтом и погиб.

Подсудимый частично признал свою вину. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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