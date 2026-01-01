В Пермском крае выросло число пожаров на балконах из-за курения
За 2025 год в регионе было зарегистрировано 24 пожара на балконах многоквартирных домов, причиной которых стала неосторожность при курении. С начала 2026 года зафиксировано уже 22 аналогичных случая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пожарные предупреждают, что огонь распространяется мгновенно: тлеющий окурок под воздействием ветра может воспламенить не только мусор или вещи на балконе, но и мебель, а затем перекинуться на соседние квартиры.
Чтобы предотвратить трагедию, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:
— отказаться от привычки курить на балконе;
— никогда не выбрасывать окурки за окно;
— вежливо напоминать соседям о правилах пожарной безопасности, если они небрежно обращаются с огнем;
— уходя из дома, закрывать окна и форточки, чтобы защитить квартиру от случайного попадания окурка или искры с улицы.
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