В Прикамье подрядчик заплатит полмиллиона за попытку скрыть информацию В ходе закупки на проведение работ компания утаила своё нахождение в реестре недобросовестных поставщиков Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск краевой прокуратуры о признании ничтожным договора на проведение работ по опрессовке систем отопления. С организации-подрядчика взыскано более 500 тыс. руб. в доход государства. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для судебного разбирательства стал факт сокрытия коммерческой структурой информации при участии в закупочной процедуре — компания скрыла свое нахождение в реестре недобросовестных поставщиков.

Нарушение произошло в рамках подготовки одного из социальных учреждений региона к отопительному периоду. По закону поставщики, попавшие в «чёрный список» за срыв госконтрактов или иные нарушения, не имеют права участвовать в новых тендерах до истечения срока блокировки. Попытка обойти эти ограничения и получить бюджетные средства незаконными методами обернулась для пермской компании аннулированием сделки и финансовым взысканием.

Решение суда первой инстанции ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Отметим, сезон гидравлических испытаний (опрессовок) теплосетей традиционно проходит в регионе летом. В этот период прокуратура совместно с Госжилинспекцией контролирует качество подготовки жилого фонда к зиме.

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