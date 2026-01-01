Филиал «Азот» представил ежегодный экологический отчёт Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Согласно отчёту филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2025 год, затраты предприятия на экологию за этот период превысили 1,5 млрд руб.

В частности, был выполнен значительный объём работ по текущему ремонту основных производственных фондов. Самыми значимыми проектами стали монтаж системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и приобретение и монтаж насосного агрегата ХБЕ160/210(915/4) в цехе крупнотоннажного агрегата аммиака № 1, а также передача отходов производства и потребления на утилизацию, обработку, обезвреживание или размещение.

Более 83 млн руб. было направлено на мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности. На предприятии применяются технологии повторного и оборотного водоснабжения, лаборатория филиала «Азот» за год провела более 1,2 тыс. анализов на содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Превышений установленных нормативов не зафиксировано.

Также филиал «Азот» уже много лет ведёт раздельный сбор отходов и передаёт их на утилизацию для вовлечения в повторный оборот, сотрудники принимают участие в корпоративных и городских экологических мероприятиях.

В 2025 году филиал «Азот» подтвердил соответствие аммиачной селитры, карбамида и калиевой селитры требованиям «зелёного стандарта» Роскачества (ГОСТ Р 58658-2019), кормового карбамида — требованиям международного стандарта FAMI-QS.

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Экологическая безопасность — один из ключевых приоритетов развития филиала «Азот». Каждый реализованный проект и каждая инвестиция в модернизацию производства — это вклад не только в эффективность предприятия, но и в сохранение окружающей среды. Мы стремимся к тому, чтобы совершенствование производства сопровождалось внедрением лучших доступных технологий, рациональным использованием природных ресурсов и открытым диалогом с обществом. Такой подход позволяет нам уверенно двигаться вперед, сочетая промышленный рост с ответственным отношением к природе.

Электронная версия экологического отчета филиала «Азот» за 2025 год доступна по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.