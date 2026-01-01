В Октябрьском округе Прикамья за неделю выпало рекордное количество осадков Ранее в округе затопило жилые дома из-за паводка Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

С начала июля в Октябрьском округе выпало 240 мм осадков, что составляет чуть меньше трёх месячных норм. За прошлую неделю количество осадков достигло 205 мм, что значительно превышает две месячные нормы июля и составляет примерно четверть годовой нормы.

В выходные дни ситуация усугубилась: за этот период выпало 129 мм осадков, из которых 87 мм пришлись на субботу, 36 мм — на ночь воскресенья и 6 мм — на воскресный день.

Для оценки риска наводнений в регионе используется показатель накопленных осадков за пять суток (Rx5day). В Октябрьском округе за период с 15 по 19 июля было зафиксировано 165 мм осадков, что в 2,75 раза превышает среднегодовой пятисуточный максимум для района, который составляет 60 мм.

Анализ частотного распределения данных метеостанции показывает, что значение в 165 мм является выбросом, вероятность его превышения составляет примерно 0.000256, что соответствует одному случаю на 3900 наблюдений.

На территории Пермского края известен лишь один случай, когда за пять суток выпало больше 165 мм осадков — это произошло в Бисере в июле 2007 года. Тогда мощный паводок вызвал подъём воды на 4 метра в реке Вижай, но ущерб был меньше из-за малой населённости региона.

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