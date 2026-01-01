Жители Пермского края стали оформлять больше новых кредитных карт Регион занимает 15-е место в России по выдаче кредиток Поделиться Твитнуть

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Пока банковская система России фиксирует третий месяц подряд спад интереса к оформлению новых кредитных карт, Пермский край демонстрирует устойчивость и даже небольшой рост. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года жители региона оформили 24,7 тыс. новых кредиток. Это на 0,4% больше, чем в мае (24,6 тыс.), что позволило Прикамью не только войти в топ-15 субъектов РФ по объёму выдачи, но и стать одним из всего двух регионов-лидеров, где статистика показала положительную динамику.

На общероссийском уровне выдачи кредиток упали на 4,2% за месяц. В частности, соседи Прикамья по Приволжскому федеральному округу показывают отрицательную динамику. Например, в Татарстане выдача сократилась сразу на 6,2%.

Эксперты НБКИ отмечают, что общая выдача остается на исторически низком уровне — во втором квартале 2026 года россияне получили почти в два раза меньше кредиток, чем в докризисном 2024 году. Банки сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, минимизируя риски просрочек.

«Потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская её ухудшения», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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