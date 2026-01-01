Пермский край принял участие в выставке «Всероссийский день поля-2026» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минсельхоза России

Делегация Пермского края во главе с министром агропромышленного комплекса региона Анной Быковой приняла участие в работе выставки «Всероссийский день поля-2026» в Алтайском крае.

Центральным мероприятием стало пленарное заседание «Эффективный урожай: современные стратегии успеха» с обсуждением мер по усилению работы в данном направлении. Также делегация Прикамья стала участником панельной сессии «Цифровые решения для повышения эффективности производства», круглого стола по применению беспилотных авиационных систем в АПК и сессии по правовому регулированию земель сельхозназначения и вовлечению их в оборот.

Также в рамках выставки прошёл ряд рабочих встреч. Так, развитие животноводства в Пермском крае и реализация инвестпроекта по модернизации свинокомплекса предприятия «Агро-Альянс» стало основной темой встречи Анны Быковой с представителями Министерства сельского хозяйства России. На переговорах между директором ФГБУ «Агрохимслужба» и представителями пермского филиала учреждения обсуждались вопросы анализа плодородия почв.

Кроме того, в программу поездки вошли встречи с производителями сельхозтехники, в том числе дронов.

«Тема применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве сегодня крайне актуальна. Мы видим, как дроны помогают аграриям сокращать затраты, повышать точность обработки полей и качество урожая. Учитывая интерес сельхозпроизводителей, мы приняли решение продолжить обсуждение этой технологии на площадке Пермского края — в рамках Агрофеста», — отметила Анна Быкова.

Делегация ознакомилась и с другими современными решениями для АПК. На предприятии Altai Tent представителям Прикамья продемонстрировали каркасно-тентовую технологию возведения конструкций, в том числе для животноводческих комплексов. В регионе такие сооружения уже планирует устанавливать колхоз им. Чапаева. Как отметила Анна Быкова, в Пермском крае при оплате авансового платежа по лизингу компенсируется до 30% затрат на быстровозводимые объекты российского производства.

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