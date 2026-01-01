Реставрацию объекта культурного наследия в Кунгуре оценили в 5 млн рублей Речь о Губкинском техническом училище Поделиться Твитнуть

В Прикамье ищут подрядчика, который займется реставрацией и приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Училище техническое Губкинское». Объект находится в Кунгуре по ул. Просвещения, 9. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы должны стартовать 10 августа, а завершиться 30 октября. Подрядчику предстоит отремонтировать отмостки, козырьки, входные группы, фасад и водосточные системы, двери, установить пожарные лестницы.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,97 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июля.

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